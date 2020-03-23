35-річний український ведучий Володимир Остапчук приголомшив публіку ідеєю з захисними масками

Як передає Politeka.net, артист поділився свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав в актуальному нині вигляді, враховуючи карантин через коронавірус, - із захисною маскою на обличчі. Користувачів насмішив напис на масці: "#подбухиваю".

"З хлопцями з @goproducti.on готуємо для вас пару сюрпризів, а поки заходьте в мій магазин і вибирайте улюблені речі з самим життєвим хештегом. P. S. Кожному покупцеві рулон туалетного паперу в подарунок. Не жарт", - прорекламував маски Остапчук.

За півгодини користувачі встигли майже 5000 разів "лайкнути" фото. Правда, деякі засумнівалися, чи дійсно така маска має ефект або просто декоративна.

"Маска, яка з боків і зверху нічого не закриває? Володимир, не треба так)"

"Маска захищає від чогось реально, або просто гарна?) 😁"

"можна і не голитися 😂 Ви так і зробили, - 2в1!!!!😚"

"Вов, магазин просто топчик♥️😍"

"Краще дезинфікуючий гель або маску 😁"

"Бог маркетингу )😅ахахха"

Раніше ми повідомляли, Остапчук по-крупному оскандалився через розлучення з дружиною Оленою Войченко в кінці минулого року. Тоді жінка розтрубила на всю країну, що екс-чоловік їй зраджував, а також не допомагає фінансово з двома дітьми.

В одному з останніх інтерв'ю Остапчук прокоментував гучне розлучення і гнівні відгуки, що посипалися на нього в соцмережі. Зокрема, зірка спростував заяву дружини, що він не допомагає з дітьми: «Ми нормально спілкуємося, я буваю у дітей. Ми намагаємося в будь-якому разі прийти до згоди, тому що у нас дітки, і я їх дуже люблю. Намагаюся бути хорошим татом, тому нам все одно доводиться йти на компроміси. Зрозуміло, що не все так гладко». А ось про аліменти, ведучий коротко відповів, що вони з колишньою дружиною не говорять на цю тему.

Також нещодавно стало відомо, що у Остапчука нова пасія - 33-річна нотаріус Христина.

Нагадаємо, колишня дружина Остапчука втомилася мовчати і висловилася про його нову коханку.

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