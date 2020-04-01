Популярная российская актриса Кристина Асмус разозлилась на поклонников, которые раскритиковали ее последнее интервью

Гневную тираду она написала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Свой пост она сопроводила вальяжной фотографией на кресле.

«Твою мать! После того, как вчера выложили моё интервью на YouTube, понеслаааась)))) И диагнозов кучу мне выдали, и платье не так сидит и всевозможные комплименты в виде анорексичное чмо, страшная, тяжёлая, шкурасмус, тупая, невротичка, кокаиновая, грохнутая, лечиться надо и т.д», - пожаловалась звезда.

Актриса отметила, что такой же травле она подвергалась после выхода скандального фильма «Текст», где она сыграла в откровенной постельной сцене. По словам Асмус, ее директ просто взорвался от советов «психологов»-доброжелателей.

За полчаса пост актрисы собрал более 30 тысяч лайков. Ее поддержали Анна Семенович, Тарзан и Максим Виторган, которых тоже часто травят в сети. В комментариях поклонники актрисы в основном поддерживали звезду.

«Есть ощущение, что люди дичают на карантине», «А мне понравилось интервью:) и стрижка:)», «Вам же всё равно, на мнение окружающих», «Крис, ты прекрасна!!! Не обращай внимания, все завистники!))Шикарная девушка!!!», «Нормальное же интервью», «Да пошли они все! Начинай блокировать потихоньку. Как Гарик делал в свое время», «С виду такая тихоня была с мультяшным голоском! Вот что значит в тихом омуте черти водятся!», - пишут пользователи сети.

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