Відома російська актриса Христина Асмус показала нові знімки в Instagram

Асмус здалася в цей раз в кожанном плащі. Волосся у неї були розпущені, а образ Христина доповнила чорними підборами. На першому фото актриса підняла ногу і поставила її на скульптуру собаки. На другому знімку Асмус позує вже більш крупним планом і зав'язалася. На третьому кадрі Христина розсунула ноги, сидячи на стульце. На останньому фото актриса вже тримає келих з вином, швидше за все. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тут за планом повинна була бути підпис «Я знаю, що я пошкодую», Але її не буде!! Мені страшенно подобається!! Вам, звичайно ж немає, тому навіть не питаю.

Величезне спасибі нашій вогненної команді!!!!!!!! Ви неймовірні!!!!!!!!!!", - написала Асмус.

Фанати встигли поставити майже 50 тисяч лайків, включаючи Тарзана. Також вони написали кілька коментарів:

"Дуууже гарно!", "Красуня в будь-якому стилі", "Волосся(((( навіщо відрізала!", "Вам дуже йде нова стрижка", "Христина, ви космос", "Дуже йде!!! Ти прекрасна!!!", "Тепер коли бачу фото Христини, мимоволі згадую цитату Гаріка до фільму Текст", "Одне питання: чому це так шикарно?".

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