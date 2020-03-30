31-річна російська актриса Крістіна Асмус здивувала шанувальників несподіваним вчинком

Як передає Politeka.net, артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram фото, на яких вона з легкістю розпрощалася з довгою копицею волосся. Крістіна з'явилася в шикарному вечірньому платті з бретельками у вигляді золотих ланцюгів, ідеальним макіяжем і ножицями в руках. З незворушним виразом обличчя артистка відрізала волосся по плечі. По всьому видно, що Асмус задоволена витівкою.

"Ну що???????!!!!!!!!! Хто там писав, що відео гон і я ні за які гроші волосся не відстригу?! 🤪 Отримайте, розпишіться ))))) Поки салони краси на карантині 😂, я підстриглася в об'єктиві геніального @flea_view 📸 Всі фото та інтерв'ю для @peopletalkru по посиланню в сторіс!!!!! ☝🏻⚡️", - поділилася актриса.

Шанувальники прийшли одночасно в жах і захват, поставивши за лічені хвилини більше 34 000 "лайків". Багато хто відзначив, що нова зачіска неодмінно буде до лиця "крутій" Крістіні. Правда, деякі засумнівалися в її адекватності, запитавши, чи не шкода.

"Лише б вам було не шкода...😊"

"Уау! Кадри вогонь 🔥"

"Сміливо 😮"

"😍 Супер екшн 👌"

"Як круто! Ось це експеримент! Я вражена! 🔥🔥🔥"

"Ой) несподівано, але ця довжина дуже вам пасує! Красуня! 😍"

"Ступінь крутості зашкалює!!!! 😍"

"Харламову на вуса і лисину)))"

"Божечки. Шкода як мені😟"

"Не шкода таку красу стригти?!😯😧"

Раніше ми повідомляли, Асмус після скандалу з фільмом "Текст", де вона виконала одну з головних ролей і засвітилася в інтимній сцені, не соромиться показувати постільні кадри - навіть в реальному житті. Нещодавно актриса опублікувала фото, на якому вона сидить на ліжку в спокусливому топіку, розсунувши ноги в піжамних штанях.

Нагадаємо, Асмус зняла білизну і розбурхала мережа інтимних фото.

Як повідомляла Politeka, невдачі посипалися на Асмус, актриса не стрималася: "Може виявитися останнім...".