29-летняя украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, невеста бывшего вице-премьер-министра Павла Розенко, обескуражила милыми шалостями с женихом

Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, сделанном в супермаркете. Рыжая бестия предстала вместе с возлюбленным в пикантный момент: парочка с закрытыми глазами бесцеремонно целовалась прямо с защитными масками на лицах.

"Как там в песне Веры Брежневой???😉😉😉 Догадались??🤩 - Лю... Чип и Дейл... Круглый в кабинете географии😉 ❤️❤️❤️", - написала ребусом Лебедь.

Поклонников умилило подобное проявление чувств на людях. За считанные часы фото собрало более 5000 "лайков", а также множество комментариев.

"Вы классные!!!! Берегите свою любовь.❤️"

"Я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю, что любовь спасет мир или как там"

"Каааак? Где вы взяли маски? Сверхлюди... "



"Оой, очень мило. Карантин или не карантин-любовь по расписанию! ❤️"

"Лаффки-чмаффки❤️"

Как известно, Елена-Кристина любит эпатировать публику своим выходками. Так, недавно она поделилась роликом, в котором начала неистово орать а-ля оперная певица и прыгать на кухне.

«Хроники карантина. Сошла с ума. Или когда надо проверить, не шуршит ли при движении микрофон. Но со стороны: чисто Девочка с ку-ку. Друзья, будем на позитиве всем вируснякам назло», - объяснила ведущая.

«Вокал блестящий и хореография на высоте. Лебединое озеро - психоделическая версия», «Ребенок услышал и теперь сидит повторяет: ляо-ляо», «Вы сейчас вызовете дождь», «Когда попросили сказать тост, а ты не умеешь говорить», «А можно у вас уроки вокала взять?», - писали в комментариях.

Напомним, что Елена-Кристина Лебедь показала, что творится в Киеве в разгар карантина: "Маска где?".

Как сообщала Politeka, невеста Розенко устроила дерзкие развлечения с подругой на улице, наплевав на карантин: "Что ж ты творишь?".