29-летняя украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, возлюбленная бывшего вице-премьер-министра Павла Розенко, потрясла поклонников внешним видом и смелой затеей

Как передает Politeka.net, девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежими фото, на которых предстала весьма в соблазнительном образе. Елена-Кристина пришла к дому подруги с корзинкой цветов и воздушным шариком, чтобы поздравить ту с днем рождения. Знаменитость любит эпатировать публику необычными нарядами - этот раз не стал исключением, несмотря на всеобщий карантин.

Лебедь надела джинсовые шорты, темную блузу, красную кожаную курточку и дополнила образ черными чулками.

На фото видно, что сначала телеведущая старается держать дистанцию, однако, в конце концов, сдалась и чуть ли не всем телом прижалась к подруге сзади, согнув ноги в коленях.

"Первый наш день рожденья в карантине: цьомки-обнимашки - на расстояшке🙈🙈🙈 🎂🎂🎂 Но обожашки прекрасную цветущую именинницу @olarhypova - из самой глубины сердешки 🥰🥰🥰🥰🥰 Крепко поздравляем, крепко обнимаем , но пока что не целуем 🙈🙈🙈", - подписала фото звезда.

Поклонники немного пожурили Лебедь за безрассудное поведение во время карантина, но, тем не менее, похвалили за образ.

"Кристина, вы ходите поменьше на улице, всё-таки вирус не дремлет, а телефон будет вечно пахнуть спиртом😅"

"Фото : Крис глядит куда~то в даль 😂😉"

"Вы позитивный, милый и приятный человек 🤩🤪"

"Что ж ты творишь?"

Ранее мы сообщали, Елена-Кристина удивила сумасшедшим фото: от скуки девушка решила размешать кофе с помощью дрели. Она расположилась на ступеньках лестницы, сверкнув бедрами в коротких шортиках. Забавное фото вызвало фурор: "Ух, яка императрица, вы шо😍🔥"; "Кристина,вы такая красивая 😻".

Напомним, что Елена-Кристина Лебедь похвасталась богатством во всем розовом: "Клубника в йогурте".

А еще Politeka писала, что Елена-Кристина Лебедь прикрылась подушкой и пошалила на диване: "Давно этого не делала".