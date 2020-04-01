С такой не соскучишься

28-летняя жена Александра Цекало, актриса и художница Дарина Эрвин поделилась домашним снимком

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На коротких гифках Эрвин предстала в красивом халате или пижаме с глубоким декольте. Девушка покрутилась, засветив свою пышную грудь.

«В настоящее время мы боремся с двумя пандемиями: вирусом и глупостью... пожалуйста, давайте будем самоотверженными и будем оставаться дома для безопасности других людей», - написала Эрвин.

За день ее пост собрал почти 1000 лайков. У Дарины закрытая страница, поэтому посмотреть и оценить ее фотографии могут не все.

«Милашка, «Очень красиво», «Не болейте!!! Прорвёмся. Рисуйте побольше, и время пройдёт», «Вы прекрасны», «Умница», «Глазки как у лисички!», - пишут поклонники Эрвин.

Кстати, практически всем своим комментаторам девушка ответила. Один из подписчиков написал: «Берегите нашего всеми любимого и талантливого Александра!». Эрвин ответила: «Он заботится обо мне, так поступают мужчины. ;)».

Ранее мы писали, что Эрвин поделилась очень интимным снимком с мужем. На фото 58-летний Цекало страстно целует жену. Видно, что он оголил декольте девушки, держит ее за грудь и целует.

«Трудно работать дома», - подписала Эрвин фотографию.

Напомним, что молодая жена вынудила Цекало подписать брачный контракт, громкое заявление: "Легко манипулирует...".

Как сообщала Politeka, Цекало взбудоражил интимными фото с молодой женой: "Почему так мерзко?".

Также Politeka писала, что Цекало перешел все границы и запретил детям вспоминать о матери: "Не жалеет...".