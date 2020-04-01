46-летняя российская певица Наташа Королева обескуражила публику участием в челлендже, где надо мыть руки и при этом петь

Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежим видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в желтой куртке и детской прической с двумя гульками рядом с раковиной. Наташа "разрекламировала" новый челлендж, связанный с карантином, и начала мыть руки, напевая старый хит "Желтые тюльпаны - вестники разлуки" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Певица объяснила свои действия в подписи к видео: "@koroleva__star присоединяется к челленджу #МОЙиПОЙ 🧼💕 Вирусу бой — руки мой! И пой! )) Чаще и тщательнее! Медики всей планеты подтверждают, что многократное и старательное умывание рук — снижает риски заболевания. А пение — повышает настроение! Всем здоровья и оптимизма!"

Внимательные пользователи заметили, что Королева неправильно моет руки и тут же разнесли ее видео в пух и прах.

"Как была Дура ,так и Осталась ,только с чистыми руками !🤗"

"А вот и неправильно!! Техника мытья рук неправильная!!"

"Уже все на свете помыли руки и знают как это делать 💁‍♂️"

"Да Наташа неправильно моешь руки"

"Люди а вы что рекламу мытья рук делаете? Вроде бы руки моют все и всегда!!!"

"Западные звёзды впустили челлендж - помоги ближнему, а наши звёзды кроме как мой и пой ни хрена...😂😂😂 Давайте ещё запустите .Ри и ори!? Как по мне так как раз для наших зазвездившихся"

Ранее мы сообщали, на Королеву и ее мать Людмилу Порывай накинулись за застолье в гостях в разгар эпидемии. Артистка поделилась фото в Инстаграм. В центре - сидит ее звездный сосед Владимир Винокур, у которого, как оказалось, день рождения, что и стало поводом для празднества.

"Вам ещё Лещенко не хватает...извините за сарказм...", "А как же коронавирус? Самоизоляция? Оставайтесь дома?", "Зачем вы по соседям шастаете??", "Новые претенденты в Коммунарку. Пир во время чумы", - писали в комментариях.

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