Дочка хвора на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна здивувала визнанням, як проводить карантин

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Сидячи вдома я вирішила переглянути один зі своїх найулюбленіших фільмів «Леон». Я вважаю цей шедевр Люка Бессона абсолютної класикою жанру. Фільм дійсно не старіє. Він був знятий в 1994 і досі вражає своїм сюжетом, скільки б разів я його не переглядала. Це кіно поєднує в собі і ексцентричну французьку мелодраму і гангстерський бойовик. Воно ніжне, красиве, стильне і дуже трагічна. Про випадкову зустріч двох несхожих людей і про те, що вони дали один – одному. Бессон елегантно демонструє нам союз, який призводить до любові, а любов до смерті», - зазначила вона.

При цьому дівчина супроводжувала пост знімками, зробленими в образі культового фільму.

«що за горщик? Краще нічого не було?», «це символ Думаю ця квітка,символ їх відносин в якійсь мірі», «Ви така красива, і фільм прекрасний», «Ви прекрасна,уточенная особистість!», - пишуть користувачі.

Як повідомлялося раніше, дочка хвора на рак актриси Анастасії Заворотнюк Ганна опублікувала нове фото в Instagram. На цей раз під знімком вона поміркуємо над значенням квітів у житті людини.



Колір відіграє в нашому житті надзвичайно важливу роль. Колір відображає емоційний, душевний, духовний стан нашого організму. Якби ми були спостережливі, то ми б помітили, в один час нам дуже подобається один колір і здається, що він буде до кінця життя улюбленим. А потім раптом ми відчуваємо пристрасть до іншого кольором, це тому що змінилося наше настрій, духовний стан і сприйняття світу", - поділилася Ганна.

Нагадаємо, що у дочки хворої на рак Заворотнюк урвався терпець, емоційний пост: "Скоро все скінчиться".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Заворотнюк померла: дочка актриси перервала мовчанку й відповіла на головне питання.

Також Politeka писала, що дочка Анастасії Заворотнюк вразила визнанням про хворої матері: «Вона була…».