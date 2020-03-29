Дочка хвора на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна здивувала визнанням, як проводить карантин
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Сидячи вдома я вирішила переглянути один зі своїх найулюбленіших фільмів «Леон». Я вважаю цей шедевр Люка Бессона абсолютної класикою жанру. Фільм дійсно не старіє. Він був знятий в 1994 і досі вражає своїм сюжетом, скільки б разів я його не переглядала. Це кіно поєднує в собі і ексцентричну французьку мелодраму і гангстерський бойовик. Воно ніжне, красиве, стильне і дуже трагічна. Про випадкову зустріч двох несхожих людей і про те, що вони дали один – одному. Бессон елегантно демонструє нам союз, який призводить до любові, а любов до смерті», - зазначила вона.
При цьому дівчина супроводжувала пост знімками, зробленими в образі культового фільму.
Дантес влаштував переполох, засвітивши роздягнену Дорофєєву у ванній: «Ось це так!»
Лобода, Мейхер, Котова та інші екс-солістки ВІА-Гри засвітили свої принади: топ гарячих фото
Роздягнена Белла Хадід без сорому блиснула своїми принадами, Дженнер позаздрила: «Королева»
Російська Кардаш'ян без одягу показала, за що її обожнюють мільйони: кадри для найсміливіших
«що за горщик? Краще нічого не було?», «це символ Думаю ця квітка,символ їх відносин в якійсь мірі», «Ви така красива, і фільм прекрасний», «Ви прекрасна,уточенная особистість!», - пишуть користувачі.
Як повідомлялося раніше, дочка хвора на рак актриси Анастасії Заворотнюк Ганна опублікувала нове фото в Instagram. На цей раз під знімком вона поміркуємо над значенням квітів у житті людини.
Колір відіграє в нашому житті надзвичайно важливу роль. Колір відображає емоційний, душевний, духовний стан нашого організму. Якби ми були спостережливі, то ми б помітили, в один час нам дуже подобається один колір і здається, що він буде до кінця життя улюбленим. А потім раптом ми відчуваємо пристрасть до іншого кольором, це тому що змінилося наше настрій, духовний стан і сприйняття світу", - поділилася Ганна.
Нагадаємо, що у дочки хворої на рак Заворотнюк урвався терпець, емоційний пост: "Скоро все скінчиться".
Як повідомляла Politeka, Анастасія Заворотнюк померла: дочка актриси перервала мовчанку й відповіла на головне питання.
Також Politeka писала, що дочка Анастасії Заворотнюк вразила визнанням про хворої матері: «Вона була…».