Донька російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна розповіла про переїзд в Америку

Свою історію вона опублікувала на сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Дівчина розповіла, що переїзд та навчання в США кардинально змінили її саму та її життя зокрема.

«Коли я зважилася на цей крок, мене переповнювало почуття захоплення і очікування. Моя підготовка до вступних іспитів була неймовірно довгою і складною, але результат виправдав мої старання і я отримала високий бал», - розповіла Ганна.

За її словами, у неї була знижка на навчання, яку вона повинна була підтверджувати гарним навчанням. Вона навчалася в Нью Йорку і жила на всім відомій Wall Street.

«Коли ж я прибула в Штати і усвідомила, що я абсолютно одна і нікого не знаю, мене охопило неймовірне почуття страху і паніки. Я завжди була домашньою дитиною, оточеною любов'ю, увагою і турботою моїх рідних», - зізналася Заворотнюк.

Дівчина зізналася, що в перший же день дзвонила матері зі сльозами, щоб вона забрала її назад. Але Анастасія порадила доньці потерпіти пару місяців. Пізніше Анна знайшла друзів і життя в Америці налагодилося.

«Але найважче для мене було це тривале розставання з родиною, в загальній складності я прожила в Штатах 4 роки і мала можливість літати до рідних тільки на канікулах два рази на рік», - зазначила дівчина.

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