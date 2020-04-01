Популярная украинская певица Гайтана обратилась к подписчикам с предложением, как разнообразить свой карантин
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Сейчас непростое время.🦠 😷
«Особенно в изоляции, многие смотрят новости, читают страшные статьи и сами себя погружают в негатив. 📺🔨 Попробуйте сегодня вечером вместо новостей посмотреть канал Discovery или семейную комедию. 🤩🍿 Вместо обсуждения событий из телевизора поиграйте с семьей в Alias (игру можно скачать на любой телефон). 📲🕹 Окружайте себя позитивом! 😉✌️Совсем скоро все закончится», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Гайтана позирует с расстегнутым пиджаком в одном боди. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
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«2Хочется верить, что скоро», «идеальное тело», «это очень жарко!», «Гайтана, красоточка, а ты мне снилась недавно! Так душевненько поговорили» Сейчас не простое время.. Сидит без юбки», - пишут они.
Как сообщалось ранее, украинская певица Гайтана показала новый кадр в Инстаграме.
На кадре Гайтана позирует в красном прозрачном платье. Она села на деревянный пол на фоне стены из кубов. Платье оказалось с открытыми плечами, а певица без белья. Волосы в этот раз у артистки были выпрямлены.
Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии. Все из-за того, что Гайтана опубликовала кадр в сторис, где такая функция отсутствует.
Напомним, Гайтана избавилась от белья и устроила сочную фотосессию в постели
А еще Politeka писала, что Гайтана без стеснений посветила пышным бюстом в прозрачной сетке
Также Politeka сообщала, что Гайтана в откровенном боди выставила напоказ аппетитные формы