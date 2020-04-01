Популярная украинская певица Гайтана обратилась к подписчикам с предложением, как разнообразить свой карантин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Сейчас непростое время.🦠 😷

«Особенно в изоляции, многие смотрят новости, читают страшные статьи и сами себя погружают в негатив. 📺🔨 Попробуйте сегодня вечером вместо новостей посмотреть канал Discovery или семейную комедию. 🤩🍿 Вместо обсуждения событий из телевизора поиграйте с семьей в Alias (игру можно скачать на любой телефон). 📲🕹 Окружайте себя позитивом! 😉✌️Совсем скоро все закончится», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Гайтана позирует с расстегнутым пиджаком в одном боди. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«2Хочется верить, что скоро», «идеальное тело», «это очень жарко!», «Гайтана, красоточка, а ты мне снилась недавно! Так душевненько поговорили» Сейчас не простое время.. Сидит без юбки», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская певица Гайтана показала новый кадр в Инстаграме.

На кадре Гайтана позирует в красном прозрачном платье. Она села на деревянный пол на фоне стены из кубов. Платье оказалось с открытыми плечами, а певица без белья. Волосы в этот раз у артистки были выпрямлены.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии. Все из-за того, что Гайтана опубликовала кадр в сторис, где такая функция отсутствует.

Напомним, Гайтана избавилась от белья и устроила сочную фотосессию в постели

А еще Politeka писала, что Гайтана без стеснений посветила пышным бюстом в прозрачной сетке

Также Politeka сообщала, что Гайтана в откровенном боди выставила напоказ аппетитные формы