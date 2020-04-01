Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут поразила формами в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Сегодня у нас была тренировка с моей богиней», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Фреймут позирует в спортивном топе и спортивных штанах. Именно в этом наряде звезда тренировалась, пока в стране объявлен карантин из-за вируса из Китая.

А поскольку кадры были размещены в Сторис, поклонники Фреймут были лишены возможности что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, телеведущая Оля Фреймут показала новое фото в Инстаграм

На фото Оля позирует в желтом платье до колен. Волосы в этот раз у Фреймут были собраны в узел. Другой одежды на телеведущей не было видно, она позировала напротив стеклянной витрины на улице.

В подписи говорится, что ее выбрали, как одну из 10 красивых женщин. Фанаты не смогли обсудить публикацию или поставить ей лайки. Все из-за того,. что кадр опубликован в сторис Инстаграма, где такой функции нет.

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