Популярная украинская исполнительница Оля Цибульская сверкнула роскошным телом в наряде с вырезом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Если бы я была мороженным – то с каким вкусом? P.S. Устроила себе дома тропики. Присоединяйтесь!», - говорится в сообщении.
На самих снимках Цибульская позирует в облегающем голубом наряде с экстремальным вырезом, который подчеркивает ее роскошные формы.
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«Красотка», «Вот это фигуряя, я понимаю», «шикарная просто», «вот это бубочка», «сладкая и красивая», - пишут они.
Как сообщалось ранее, украинская певица Оля Цибульская сверкнула идеальным телом в одном халате.
«Кошки! Какая пара самая крутая? 👠 Вдохновилась нашим челенджем в Сторис и перебрала шкаф. Закончится карантин - «выгуляю» все и сразу! Что из этого ты бы выбрала для свидания? Хелп! 💋», - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Цибульская позирует сперва в халате, потом в различных платьях и в конце в одном боди и туфлях с высоким каблуком. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Ух, кошечка какая», «кто вообще смотрит на ту обувь», «офигеть», «какие ножки красивые», «ноги – бомба», «кому обувь – а мне ноги понравились», - пишут они.
Напомним, Цибульская в прозрачном наряде показала, чем ее наградила природа
А еще Politeka писала, что Цибульская засветилась с известным красавчиком
Также Politeka сообщала, что Цибульская забыла о приличии и вывалила на камеру все свое добро