Российский певец и комик Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, публично поздравил своего друга Марюса Вайсберга с днем рождения

Общее фото с режиссером он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке 49-летний Вайсберг сидит рядом с Реввой и улыбается.

«Дорогой мой Друг Марюс!!! С Днём рождения!!!! Ты мог родиться только в День Смеха!!! Это твой профессиональный праздник!!! Пусть твой звонкий смех заражает всех своим позитивом 100 лет!», - написал Ревва.

За день пост звезды собрал почти 20 тысяч лайков. В комментариях поклонники присоединились к поздравлению, а некоторые отметили, что Вайсберг не такой уж хороший режиссер.

«Хреновый режиссер, если честно.. Саша, не в обиду», «Главное чтобы он не чихал», «Саня не вздумай качать себе ботоксы, ты и так хорош оставайся таким, каким есть», «Две милахи на одной фотке это перебор», «Не только твой!!! Любим!!!», - пишут пользователи сети.

Как известно, в 2013 году певице Вере Брежневой приписывали роман с Марюсом Вайсбергом, который был режиссером фильма «Любовь в большом городе», где Вера играла главную роль. На тот момент Брежнева уже была в разводе, поэтому во время съемок проводила время с Вайсбергом. СМИ тогда застали парочку в казино, где режиссер нежно обнимал и целовал певицу.

Напомним, что Брежнева устроила бешеные развлечения с дочерью прямо в машине: «Ничего себе, какая…».

Как сообщала Politeka, Брежнева показала, как соблазняет Меладзе дома: "Повезло же мужику".

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