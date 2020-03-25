37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова, захопила публіку відвертим образом
Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в зухвалій позі. Заради жаркого знімка, Анжеліка примірила чорну мереживну блузку з відкритою спиною і вузькі джинси. Дівчина зробила ідеальну укладку довгого волосся і підкреслила очі ефектним "смокі"-макіяжем.
Анжеліка повернулася спиною до об'єктиву, зігнувши ногу в коліні і випнувши "п'яту точку" і кинувши томний погляд через плече. Також вона доторкнулася вказівним пальцем до губ.
"Завтра ми разом займемося......йогою 🧘🏻♀️ зі @svetalee_yogaonline 🌱в 20.00 прямий ефір.. підключайтеся.. все для Вас ❤️ #ВместеМыСила", - підписала фото Ревва.
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Шанувальники не втрималися від щедрих компліментів, поставивив менш, ніж за добу, майже 5 000 "лайків".
"Анжеліка ,ви шикарно, відпадно і чудово виглядаєте ❤️ я б порівняла вас з квіткою, але такої гарної не існує😘"
"Клас, що ще робити на карантині 💖"
"Відмінна ідея♥️"
"Мені здавалося, що йога зазвичай вранці"
"Виглядаєте просто супер😍🔥"
"Сашу, теж чекаємо"
"Сама насолода"
Раніше ми повідомляли, Анжеліка поділилася кадрами, де вона разом з чоловіком Олександром Реввою (справжнє ім'я артиста). Парочка побешкетувала із "павиними хвостами" і купою повітряних кульок. Знімки були зроблені під час зйомок останнього кліпу Пирожкова на пісню "Заплутався".
Нагадаємо, що Анжеліка Ревва похвалилася сімейним фото з підросли дочками: «Татусеві дівчинки».
А ще Politeka писала, що фото Артура Пирожкова до пластики спливли в мережі, хірург розкрив деталі: "Йому не треба було...".