Відомий шоумен Олександр Ревва, виступаючий під псевдонімом Артур Пирожков, опублікував архівний відеозапис з Юрмали

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram артист продемонстрував шанувальникам свої спортивні таланти з гирею. Під пісню з голлівудського фільму Ревва піднімає гирю і повільно починає її розгойдувати, але в середині відео виявляється, що гиря бутафорська, а артист просто вдало прикидався.

«Знайшов архівну зйомку, зняту ще на якийсь неайфон в Юрмалі, де я щоранку займався моїм улюбленим гирьовим спортом. 32 кг - моя улюблена гиря. Займайтеся фізкультурою, Друзі!!! Доброго ранку і всім гарного першоквітневого дня!!», - написав Ревва.

Шанувальники бурхливо зустріли ролик численними коментарями, в яких порівняли Ревву з зарубіжними зірками і захоплювалися його здібностями. Дружина Пирожкова Анжеліка Ревва не стрималася і назвала чоловіка «Звіром». Пост співака подивилися понад 310 тисяч разів.

«Звір», «Гиря то по ходу з пінопласту», «А як правдоподібно все починалося», «А я спочатку повірила», «Геракл», «Я все чекала, коли ця гиря прилетить в камеру. Не дочекалася)», «Прям Арнольд Шварценеггер», «Треба підкачатися», «Обожнюю вас», «Рембо», «Який ви Саша сильний і красивий», - пишуть користувачі мережі.

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