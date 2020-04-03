Украинская певица Настя Каменских приняла участие в шоу «СуперІнтуїція» на Новом канале, где откровенно рассказала, почему отказалась от обручального кольца

Певица приняла участие в шоу вместе с комиком Игорем Ласточкиным. В процессе игры нужно было отгадать незнакомца, а подсказку о нем найти в ящике. Перед тем, как засунуть руку в ящик, Каменских сняла свое обручальное кольцо. Звезда призналась, что регулярно снимает кольцо, так в ее жизни были неприятные моменты, связанные с украшениями.

«Обычно я не ношу кольца, даже обручальное кольцо. Ведь были случаи, когда на концерте наклоняешься, стоя на сцене, руки опускаешь в толпу, здороваешься. А потом достаешь их – а колец уже нет!», - призналась певица.

Как известно, Потап и Настя сыграли свадьбу весной 2019 года, но уже через пару месяцев в прессе стали писать, что Каменских не носит обручальное кольцо. В связи с этим даже поползли слухи о возможном разрыве пары.

Ранее мы писали, что Каменских удивила ярким домашним луком на карантине. Звезда вместе с мужем придерживается режима самоизоляции и старается проводить время с пользой. Так, ежедневно утром, в девять часов, звезда устраивает насыщенную тренировку вместе с поклонниками в прямом эфире.

Напомним, что Настя Каменских показала топ эффектных домашних образов, видео взорвало сеть: "Поедатель всего".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Каменских показала грудь в прозрачном белье: "Ты наш огонь!".

Также Politeka писала, что Каменских в образе развратной Мальвины посветила прелестями перед Потапом: "Мы заслужили!".