Артистів можна і не впізнати

Популярний український репер Потап вирішив привітати шанувальників з першим квітня

Співак опублікував фото в своєму Instagram, де позує разом зі своєю дружиною артисткою Настею Каменських, пише Politeka.net.

Певно, це архівний знімок. Потап і Настя позують в костюмах казкових персонажів: Буратіно і Мальвіни.

Настя постала з блакитними волоссям і такого ж кольору платті, при цьому образ завершили "грубі" прикраси. Артистка дивиться в камеру, пробуючи на зуб одну із золотих монет Буратіно.

Потап в ковпачку і об'ємному костюмі дивиться на Каменських. У його руках - золотий ключик і мішечок з монетами.

У загальному пару тут майже неможливо впізнати.

"З Днем сміху", - написано на знімку.

А в пості Потап написав:

"Продовжуй посміхатися!".

За п'ять годин пост зібрав понад 13 тисяч лайків та багато коментарів.

"То почуття, коли відірвала від голочку сосни", "Потапчик вам з Настею Бог дав час порадувати нас Потапчиками маленькими", " Ніхто:..... Абсолютно ніхто:....... Я: Пришла, и оторвала голову нам, чумачечая весна, и нам не до сна😂❤👉👈", "Буратіно, якого ми заслужили! 😂 До Мальвіні питань немає! Красуня! 😍", "😍😍 дуже круті😍😍😍😍 молодці люди, люблю вас♥️🥳🥳🥳", "👏🤣 і тебе ПТП", "Мальвіна хороша", "І свого дуржбана президента не забудьте привітати, йому зараз дуже весело )", "Схоже на порнушку якусь 😂", "Вау,вау,вау🤯", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Потап і Позитив запустили авторське шоу на YouTube на час карантину.

В новому проекті музиканти сидять на дивані і спілкуються на злободенні теми, обговорюючи карантин, зарубіжних музикантів і нові тренди. Про це Потап повідомив у своєму Instagram.

В коментарях користувачі пишуть, що випуск дуже цікавий.

Нагадаємо, що юна підопічна Потапа у вузькому топі показала, як вона спокушає чоловіків: «Неможливо не любити».

Як повідомляла Politeka, зоряний красень змусив Каменських попотіти, з'явилося відео: а як же Потап?

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