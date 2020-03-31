Знаменитість знайшла, як себе розважити на карантині

Відома українська співачка Настя Каменських показала нові образи в Instagram

На першому кадрі Каменських у чорній піжамі тримає книгу, а на другому сидить вже в чорній на дивані і поїдає ласощі. На третьому вже в домашньому одязі збирає пазли, а на четвертому - займається спортом, щоб скинути вагу. Окремо виведений п'ятий кадр, де Настя приміряє різну одяг на себе зі свого гардероба. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Який ти зараз вдома з LA CUARENTENA?

1 Одеждо-примерятель 👚👗

2 Пазло-збирач 🏙

3 Килограммо-сгонятель 💪

4 Все-поедатель 🍫🥪

5 Книжко-читач 📚

Став свою цифру або декілька цифр коментар! Подивимося, кого більше!", - написала Каменських під відео.

Фанати подивилися ролик більше 210 тисяч разів. Вони почали активно писати, чим займаються, поки сидять на карантині.

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська співачка Настя Каменських влаштувала домашнє тренування, але засвітила зайве.

Щоб залучити якомога більше прихильників до спорту, особливо під час ізоляції будинку, зірка вирішила проводити щоранку в прямому ефірі насичені тренровки.

Під час останнього тренування Настя, яка позувала в напівпрозорому вбранні перед камерами, не втрималася від ніжного поцілунку з Потапом.

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А ще Politeka писала, що Каменських зняла в своєму ліжку новий кліп

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