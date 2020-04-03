Российская актриса Кристина Асмус поддалась травле в сети после нового интервью

Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

«После того, как вчера выложили моё интервью на YouTube, понеслаааась)))) И диагнозов кучу мне выдали, и платье не так сидит и всевозможные комплименты в виде анорексичное чмо, страшная…», - написала Асмус.

По словам актрисы, ей в личные сообщения стали писать телефоны психологов, к которым она может обратиться. Асмус поблагодарила всех за внимание, намекнув, что в таких советах не нуждается.

«Мое истеричное откровеннейшее интервью можно посмотреть... Велком! Именно твоего коммента там и не хватает))», - заявила звезда.

За день под постом актрисы оставили более 130 тысяч комментариев. Поклонники активно поддерживают звезду.

«Бесподобный лук», «Я посмотрел интервью , мне понравилось !! Всё четко», «Вы очень талантливая и красивая женщина», «Всем добра друг к другу», «Кристин, ты классная и не слушай никого», «Кристин невротичка это точно, даже то что подушку положила на коленки это уже один из пунктов», «Не понимаю, почему «Текст» так покоя никому не даёт. Наконец то посмотрели с мужем этот фильм, и были неожиданно удивлены, какой классный фильм», «Пфффф!.. кто бы сомневался. Ты хейтерам вчера такую кость кинула. Как они не подавились только», «Да в ж**у всех! Ты красотка и успешна! Остальные в сад!», - пишут пользователи сети.

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