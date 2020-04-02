37-летняя домохозяйка и бизнесвумен Анжелика Ревва, супруга российского певца и комика Артура Пирожкова, удивила архивным снимком, соблазнив тысячи сердец

Как известно, красотка с армянскими корнями еще в 2007 году стала женой юмориста, резидента «Comedy Club» Александра Реввы (настоящее имя Пирожкова). В браке у них родилось две дочери Алиса и Амели. Анжелика часто делится семейными снимками. Но не забывает девушка и о себе: всегда элегантная, яркая, с томным взглядом и загадочной улыбкой.

В этот раз жена Пирожкова решила похвастаться архивным фото, опубликовав его в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. Раскованная и манящая, Анжелика предстала по грудь в воде, сверкнув необъятными "холмами", облаченными в белую ткань купальника. В кадре видно, что под водой девушка расставила ноги и сидит в позе "лотоса".

Примечательно, что у Анжелики тогда была необычная прическа: светлые локоны заплетены в африканские косички. Загорелая красотка вызывающе смотрит в объектив, приоткрыв рот в широкой улыбке.

"Се*с либо есть в человеке...либо есть 😂😂😂😂 Пошли архивы.... А вы достали свои альбомы?", - подписала фото Ревва.

Поклонники моментально бросились обсуждать кадр, сравнивая Анжелику то с амазнокой, то даже с персонажем Дейенерис Таргариен из сериала "Игра престолов".

"Автозагар ,- это не се*с!)" - "автозагара в моей жизни не было)) я смуглянка 😂"

"🔥Сначала я увидела Алису!😊🤗 #мамадочка"

"Какой ужас"

"Дикая Амазонка 👍👍"

"Красивая девчонка!!! 😍😍😍"

"Что-то есть в этом фото 😊"

"Ягодка😍"

"Мать драконов🌸🌸"

"Это сейчас смешно, а раньше это было наикрутейшество!👍🤪"

Ранее мы сообщали, жена Пирожкова призналась, что прстрастилась к просмотру сериалов на карантина, чего никогда не делала до этого. Красотка выставила фото в домашнем образе: нежно-розовом худи с минимумом косметики на лице.

Напомним, что жена Артура Пирожкова раскинула руки в горячей позе, засветив лишнее: «Всем бы такую…».

Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова растрогала семейными фото младшей дочки с пушистым другом: "Какие сладкие".