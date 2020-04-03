Известная украинская модель, ведущая шоу "Топ-модель по-украински", Алла Костромичева, поразила людей не только в интернете, но и на улице

Звезда опубликовала в своем Инстаграм яркие фото, сделанные на улице, пишет Рoliteka.net.

Алла предстала в длинном желтом развивающемся платье с разрезами в районе ног. Наряд развеивал ветер, из-за чего можно было рассмотреть стройные ножки украинской знаменитости.

Кроме того, одну из ног Алла специально выставила вперед, похваставшись своими черными ботфортами.

Из-за глубокого декольте платья было заметно черное белье звезды. А такого же цвета пояс подчеркнул талию Костромичевой.

Красивая прическа, макияж с акцентом на губах и стильные украшения - великолепно смотрелись на фото.

Стоит отметить, что модель позировала у мусорных баков с пакетом в руках. В посте звезда рассказала, что вчера в таком виде выносила мусор. Фото получились красивыми, но не с первого раза.

"Видели бы вы выражение лица мужика, проезжавшего мимо в тачке, когда я в этом образе копалась в баке, чтобы вытащить свой пакет с мусором и сделать дубль. 😂

Но давайте торжественно положим на мнение других и будем красивыми в любой ситуации", - написала Алла.

За четыре часа пост собрал более 40 тысяч лайков и много комментариев.

"По-моему, с вашими ногами, вам не нужно наклоняться, чтобы достать пакет с мусорного бака😅 Как всегда прекрасны неотразимы💞👑", "Наверное подумал, вауууу какая красивая бездомная😂", "Самое трэшовое задание на карантине, которое я слышала😹😹", "Красиво! Только после такого счета нужна ванна из дезинфектора😎", "Красотка😚", "Вы очень красивая 😍 Любуете мой глаз )💣", "Красотка !!!! 🌷🌷🌷 Образ и вид шикарный! 👍 Ручки помыли затем 30 сек? 😆", - написали пользователи сети.

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