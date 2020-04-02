Российский певец Николай Басков поделился пикантным снимком с продюсером, мужем Валерии Иосифом Пригожиным

Фото он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Басков решил необычным образом поздравить Пригожина с днем рождения. Он запостил старый снимок, на котором Пригожин стоит полураздетый, прикрытый лишь полотенцем. Басков стоит рядом и показывает рукой на друга.

«Если бы стали снимать сериал про уникальные персоны в шоу-бизнесе, то безусловно ты Иосиф был бы на первых ролях. И, конечно, в одну серию повествование о тебе уложить было бы невозможно», - обратился к другу Басков.

По словам певца, Пригожин – уникальный человек, который обладает неуемной энергией и умеет дружить. Басков надеется, что про продюсера обязательно снимут фильм.

Поклонники очень активно отреагировали на пост Баскова, за три часа оставив под ним почти 18 тысяч лайков. Многие присоединились к поздравлениям.

«Без рукопожатий», «Коля, какое замечательное мнение о человеке», «Красавчик», «Жесть», «Люблю Иосифа», «Сильное фото», «Смешные», «Вот они, любовнички», «Класс», «Тупой и еще тупее», - пишут пользователи сети.

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