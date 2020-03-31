Відомий російський співак Микола Басков показав цікаве фото в Instagram
На фото Басков позує разом з відомою співачкою Наталі. Вона в той раз була одягнена в червону сукню без білизни, а волосся залишила розпущеним. Микола ж надів сорочку і піджак. Співак обійняв свою колегу за талію. Фото вийшло дуже дружнім. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Чудова красуня, @natali_star74 натуральна блондинка по імені Наташка, вічно юна, завжди радісна моя бойова подруга! Ти не міняєшся! Напевно, ти знаєш якісь секрети довгого життя на сцені, міцного сімейного щастя і вічної молодості. Ну точно ти щось таке знаєш, це ж очевидно! Будь самою щасливою, коханою! Бажаю тобі гармонії, благополуччя та натхнення!", - написав Басков.
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Фанати встигли поставити майже 10 тисяч лайків, серед яких була Анастасія Волочкова, російська прима-балерина, а також поставив лайк Тарзан. Користувачі також приєдналися до привітань і побажали зірці всього самого кращого.
Раніше ми повідомляли, що актор Оскан Ренкель, який брав участь у кліпі Миколи Баскова "Мандрівник", розповів, що співак приставив до нього.
"7 років тому грав Ксеркса, до мене ліз сосаться п'яний Басков", - написав Ренкель в соцмережах.
Нагадаємо, Басков і Кіркоров висміяли ганебну поведінку вірного любителя Путіна
А ще Politeka писала, що Басков засвітився в компанії патріарха Кирила, мережа кипить
Також Politeka повідомляла, що у мережу злили фото Баскова з немовлям, схожість приголомшує