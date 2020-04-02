Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась яркими снимками в невидимом костюме

Новые фотографии она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Леся сидит на кровати в обтягивающих шортах и топе бежевого цвета, который повторяет цвет кожи. Костюм подчеркнул тонкую талию Леси, ее подкачанные выразительные плечи. Звезда нанесла легкий мейк, в результате чего выглядит просто превосходно. Кстати, рядом с Никитюк на кровати сидит ее верный друг Рафаэль, который послушно позирует для фото.

Никитюк попросила своих поклонников выбрать, какая из фотографий им нравится больше. Менее чем за час фото звезды собрали более 40 тысяч лайков. Фанаты Никитюк не устают хвалить ее за внешний вид.

«Красивые глаза», «Леся, как можно выбрать? Они бомбезные», «Просто богиня», «С глазами что сделала?», «Огонь», «Такая лучезарная», «Вы классные. Ты лучшая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк после отпуска удивила архивными кадрами в черном купальнике. Пока телеведущая сидит на карантине, она решила вспомнить свой отпуск в Египте. Леся поделилась соблазнительным кадром, продемонстрировав свою идеальную фигуру. Звезда встала боком, облоктившись на пальму. Выглядела она превосходно.

Напомним, что раздетая Никитюк показала, как ее моет в ванной другая женщина: "Хорошо протерла?".

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, что прячет под тесной одеждой: "Прямо для журнала Лесин орех".

Также Politeka писала, что Никитюк в кожаных штанах похвасталась дерзким видом на кухне: "Тебе так скучно?".