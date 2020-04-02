Чуть ли не самая известная голливудская парочка, отношения и разрыв которых до сих пор волнуют миллионы, Дженнифер Энистон и Брэд Питт, провстречались почти год, прежде чем у них дошло дело до интимной близости

Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на близкое окружение актеров. По словам источника, первый секс между Энистон и Питтом произошел спустя девять месяцев отношений.

«Это было самое мудрое, что Дженнифер могла сделать. Представьте себе — сказать Брэду Питту ждать секса. Такого не было никогда в его жизни», — рассказал собеседник издания. По его словам, первый секс у пары произошел в День святого Валентина в 1999-м.

Напомним, Энистон и Питт сыграли свадьбу в 2000 году в Малибу. Стоимость праздника оценивали приблизительно в миллион долларов. Казалось бы идеальные отношения дали трещину в 2005-м, Брэд снимался в одном фильме с голливудской красоткой Анжелиной Джолли. В этом же году пара окончательно расторгла брак.

Позднее Питт скажет, что ни одна из его женщин не делала его таким счастливым, даже та, которая подарила ему детей. Дети были для актера вершиной семейного счастья, кто знает, может именно дети, точнее их отсутствие, разрушило настолько сильный брак. Были и случаи, когда в прессе всплывала информация о том, что Дженнифер не хотела иметь детей, предавая себя карьерному росту, именно поэтому ее бросил Брэд.

Ранее мы сообщали, журналисты застали Питта врасплох с расспросами о возможном "воссоединении" с Энистон. Произошло это в январе этого года во время 35-го кинофестиваля Santa Barbara International Film Festival.

Актер довольно уклончиво ответил на провокационный вопрос: «Я не знаю, что именно пишет пресса. К счастью, я наивный и планирую дальше оставаться в неведении относительно этого».

Напомним, Politeka писала о том, что Питт засветился в компании роскошной брюнетки: Энистон и Джоли пасут задних