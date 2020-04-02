29-летняя украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, наверно, поседела от страха, а вместе с ней и многочисленные поклонники, посмотрев видео, как ее разыграл возлюбленный Павел Розенко, экс-вице-премьер Украины

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала жуткие кадры в своем микроблоге в Инстаграм и полную версию на YouTube (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). Лебедь не стесняется проявлять свои чувства к жениху на публике, а также любит показывать их шалости. Ведущая отличается отличным чувством юмора, что видимо, передалось и ее возлюбленному, который решил необычным способом подшутить над ней, заблаговременно позаботясь о тайной камере.

"Шок и трепет😱😱😱 Вот не надо мне было расслабляться 1 апреля!! ВОТ НЕ НАДО😂", - подписала кадры Лебедь.

Ситуация происходила на кухне. Елена-Кристина в домашнем полосатом халате и носках, ничего не ведая о скрытой камере, присела на корточки и что-то искала в одном из шкафчиков, когда незаметно к ней подкрался огромный "паук". Девушка вскрикнула и моментально запрыгнула на столешницу. В конце концов, правда вскрылась, это оказалась жутка игрушка и всего лишь розыгрыш.

Пользователи бурно обсуждают ролик:

"Жесть😱😨😨 Но смешно😂"

"У Крис хорошая реакция 🙈🤣"

"Розыгрыш удался😂😂😂я б его сковородкой стукнула😂"

"А якби застрибнула на гарячу плиту? Смішно дивитися, але я не люблю такі розіграші, фінал може бути травматичний"

"🤣 я бы всралась!"

Ранее мы сообщали, Лебедь и Розенко засняли в пикантный момент прямо в супермаркете. Парочка целовалась, несмотря на защитные маски на лицах. Утехи красавчиков вызвали фурор.

"Каааак? Где вы взяли маски? Сверхлюди... "; "Оой, очень мило. Карантин или не карантин-любовь по расписанию! ❤️"; "Лаффки-чмаффки❤️", - писали в комментариях.

Напомним, что Елена-Кристина Лебедь показала, что творится в Киеве в разгар карантина: "Маска где?".

Как сообщала Politeka, невеста Розенко устроила дерзкие развлечения с подругой на улице, наплевав на карантин: "Что ж ты творишь?".