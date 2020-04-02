29-летняя украинская певица, дизайнер и видеоблогер Надя Дорофеева потрясла признанием о своем страхе, но в тоже время вдохновила поклонников

Как передает Politeka.net, знаменитость поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в полосатой пижаме розового оттенка, без косметики и на скорую руку заплетенной косичкой. И хоть на лице девушки играет ее неизменная коронная улыбка, она призналась, что дико боится.

Отгоняя мысли о плохом, Надя объяснила ситуацию в подписи к фото:

"В такое сложное время я буду улыбаться вам ещё сильнее. Нам всем сейчас непросто , это мягко говоря... И я не только о заболевших, которые сейчас борются за свою жизнь 🙏 Это я не только о работниках медицины, которые для меня являются настоящими супергероями и звёздами ...🙏 Все планы разрушены, бизнесы стоят, деньги никто не зарабатывает и самое ужасное - это страх. И да, я боюсь".

В конце Дорофеева добавила, что самое ужасное это страх: "Вчера услышала от доктора @doctor_komarovskiy, что от страха и стресса умирают быстрее. Это факт. Давайте все вместе постараемся быть счастливыми сегодня и сейчас, хоть это и непросто. Давайте ценить то, что мы сегодня дышим".

Поклонники кинулись обсуждать пост артистки, ее внешний вид и тот посыл, который она сделала.

"Ти крутая😍"

"Читая твои посты, у нас всех появляется мотивация ♥️"

"Твоя улыбка всегда поднимает настроение 😍"

"Невероятный пост 🔥😍"

"Смотря на тебя всегда улыбаюсь, ты лучик который дарит энергию всем)))"

Ранее мы сообщали, муж Дорофеевой, украинский певец Влад Дантес, рассказал во время участия в шоу "Рассмеши комика" об издевательствах со стороны супруги.

Назвав себя "популярным певцом", Дантес сделал длинную паузу, выжидая, когда засмеются судьи, но те молча на него смотрели, и тогда он объяснил: "А странно... ну, Надя здесь ржет очень сильно, вы крепкие орешки".

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