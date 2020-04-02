29-летняя украинская певица, дизайнер и видеоблогер Надя Дорофеева потрясла признанием о своем страхе, но в тоже время вдохновила поклонников
Как передает Politeka.net, знаменитость поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в полосатой пижаме розового оттенка, без косметики и на скорую руку заплетенной косичкой. И хоть на лице девушки играет ее неизменная коронная улыбка, она призналась, что дико боится.
Отгоняя мысли о плохом, Надя объяснила ситуацию в подписи к фото:
"В такое сложное время я буду улыбаться вам ещё сильнее. Нам всем сейчас непросто , это мягко говоря... И я не только о заболевших, которые сейчас борются за свою жизнь 🙏 Это я не только о работниках медицины, которые для меня являются настоящими супергероями и звёздами ...🙏 Все планы разрушены, бизнесы стоят, деньги никто не зарабатывает и самое ужасное - это страх. И да, я боюсь".
Часть Украины уйдет под воду, климат изменится кардинально: где нельзя будет жить
"Увез семью в Швецию": новое фото Елены Зеленской после исчезновения все объясняет
Комаровский раскрыл, почему в Украине нет повального мора: «Эпидемия сильнее там, где...»
Пациенты, победившие коронавирус, раскрыли ключевые детали болезни: "Ни в коем случае нельзя..."
В конце Дорофеева добавила, что самое ужасное это страх: "Вчера услышала от доктора @doctor_komarovskiy, что от страха и стресса умирают быстрее. Это факт. Давайте все вместе постараемся быть счастливыми сегодня и сейчас, хоть это и непросто. Давайте ценить то, что мы сегодня дышим".
Поклонники кинулись обсуждать пост артистки, ее внешний вид и тот посыл, который она сделала.
"Ти крутая😍"
"Читая твои посты, у нас всех появляется мотивация ♥️"
"Твоя улыбка всегда поднимает настроение 😍"
"Невероятный пост 🔥😍"
"Смотря на тебя всегда улыбаюсь, ты лучик который дарит энергию всем)))"
Ранее мы сообщали, муж Дорофеевой, украинский певец Влад Дантес, рассказал во время участия в шоу "Рассмеши комика" об издевательствах со стороны супруги.
Назвав себя "популярным певцом", Дантес сделал длинную паузу, выжидая, когда засмеются судьи, но те молча на него смотрели, и тогда он объяснил: "А странно... ну, Надя здесь ржет очень сильно, вы крепкие орешки".
Напомним, что игривая Дорофеева посветила упругими прелестями в смелом декольте
Также Politeka писала, что Дорофеева задрала платье, сверкнув прелестями перед Позитивом