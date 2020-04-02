29-летняя украинская певица Миша Романова, бывшая участница группы "ВИА Гра", умилила сеть новым фото с сыном, которому в этом году исполнится два года

Романова совсем недавно впервые показала подросшего сына Мартина публике. Девушка дала большое интервью одному из женских журналов, а также похвасталась в Инстаграм фото обложки, где она вместе с малышом. Тогда особенно пользователи уделили внимание вопросу о предполагаемом отце мальчика. Дело в том, что Романова скрывает его имя, но для пристальных фанатов это не помеха, - многие сошлись на том, что Мартин копия певца Макса Барских. Тем не менее, Романову и Барских, как признавалась сама артистка, связывают теплые, но дружеские отношения.

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий кадр с Мартином, на котором предстала в желтом плаще из клеенчатого материала. Миша усадила ребенка себе на колени и повернулась к камере с обворожительной улыбкой. Мальчик при этом тоже мило улыбается, глядя куда-то в сторону.

"Так хочется, чтобы поскорее все это закончилось. Думаю, что этот опыт изменит всех нас. Мы начнем больше ценить то, что считали самим собой разумеющимся - путешествия, прогулки в парке, встречи с друзьями, радость от солнечного дня", - подписала кадр Романова.

Поклонники за час успели поставить почти 10 000 "лайков", засыпав артистку комплиментами. Самые дерзкие снова начали утверждать, что кроха - копия Барских.

"Хорошие ❤️"

"Какие счастливые 💛💛💛"

"Мартин красивый 😻 ты самая счастливая мама!🧸"

"Как же тебе идёт быть мамой"

"На Макса похож😏"

"Похож на Барских!"

"Взгляд как у Макса💞"

"Это сын Макса Барских"

Ранее мы сообщали, Романова избавилась от стыда и нижнего белья, устроив горячую фотосессию. Артистка позировала крупным планом, а на одном из фото наклонилась немного впред, засветив пышный бюст.

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