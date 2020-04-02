50-летний российский бодибилдер и танцор Тарзан, муж певицы Наташи Королевой, удивил открытием
Как передает Politeka.net, звезда поделился в своем микроблоге в Инстаграм свежим видео, в котором показал и рассказал о чудо-аппарате (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) умеет эпатировать публику и обладает завидным чувством юмора. Так и на этот раз, знаменитость решил всех изумить своим "открытием" для "увеличения груди".
"Внимание тестируется новый аппарат, спасибо Илону Маску. Аппарат для увеличения груди - безоперационный, безинъекционный, без последствий. Увеличение объема груди, за счет "выдавливания" всего остального...", - говорит танцор на видео, подписав ролик "😃😁Всем здоровья и....си*ек!"
Поклонники оценили юмор Тарзана и успели за считанные минуты поставить почти 2 000 "лайков".
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"Ахаха, спасибо, нужная вещь)))"
"Это электростимулятор из разновидностей, у меня тоже есть типо такого 🙌"
"А где аппарат для увеличения пи*иски ?😂😂"
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Ранее мы сообщали, в сети бурно отреагировали на фото в Инстаграм Тарзана: на одном из своих выступлений Глушко лихо подхватил на руки брюнетку, правда, та оказалась не Королевой. Пользователи заговорили об "измене".
А своим комментарием танцор только подлил масла в огонь: "Чтобы не происходило вокруг, - будьте рядом с самыми близкими".
"Отлично получилось", "Шикарное фото", "Это же не Наташа на фото", - писали в комментариях.
Напомним, что Тарзан разделся и показал свою мощь прямо на съемках сериала.
Также Politeka писала, что бесстыжий Тарзан спустил штаны и показал, чем его наградила природа: «Королевой все завидуют».