Популярная актриса и певица Дженнифер Лопес засветились со своим женихом в интересном месте

Сейчас в США введен карантин, но, видимо, звезда и ее бойфренд, Алекс Родригес, все же никак не смогли пропустить тренировку, пишет Politeka.net.

Пара занималась в спортзале, при выходе из которого ее застали назойливые папарацци.

Джей Ло была в обтягивающем красном топе и облегающих леггинсах. Штаны обтянули пышные бедра артистки. А благодаря длине топа нельзя было не увидеть стальной пресс знаменитой певицы. Кроме того, звезда была без белья, что видно по ее выпирающим прелестям.

Джей Ло сделала высокий пучок, видимо, чтобы волосы не мешали во время занятий.

Завершили образ артистки стильные очки.

При этом ухажер звезды был одет не по-спротивному, видимо он приехал, чтобы забрать возлюбленную.

Фото разлетелись по сети, в том числе появились в одной из Инстаграм-групп.

"И даже карантин не помеха! Джей Ло и Алекс Родригес сходили на очередную тренировку в спортзал💥", - написано в посте.

Почти за час публикация собрала около 2000 комментариев.

"Очень интересно, как в закрытый спортзал они зашли", "Им все можно😏 в том то и проблема. Бабки решают ну или связи", "А дома тренироваться нельзя что ли? 🤨 Столько денег у них есть, что можно дома отдельный тр. зал собрать. 🤦🏼‍♀️", "Удивительно,что у нее нет личного спортзала дома?", "Бабушка и дедушка на прогулке 😂", "Ну если они могут снять для себя весь зал, то почему бы и нет)", "Щас доиграется мадам ,дома будет заниматься", "Для избранных все открыто😂", "А где маска с перчатками? Это что, новости из параллельной вселенной?", "У них та денег хватит на кислородные маски", "Airpods...... Не не слышал 😁😁", "Так залы закрыты", "Мы на мусорку ходим как на праздник, а они в спортзал😂 каждый развлекается как может!", - написали пользователи сети.

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