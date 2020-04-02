34-летний российский артист Влад Топалов, муж украинской певицы Регины Тодоренко, умилил публику играми с годовалым ребенком

Как передает Politeka.net, Топалов опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, которое растопит даже самое черствое сердце (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). В кадре мы видим самого артиста и его сына, камеру при этом держит Регина.

Напомним, парочка расписалась осенью 2018, уже в декабре того же года у них родился первенец, которого назвали Михаилом (но родители часто называют его Майклом).

Топалов с женой активно делятся кадрами с малышом. Регина не боится путешествовать с крохой, и как-то у себя в Инстаграм признавалась, что с рождением сына ее жизнь переключилась с режима "брать" на "давать". Кроме того она часто дает советы, как у нее получается совмещать материнство с карьерой.

Ну, а пока идет карантин и семейство вынуждено сидеть дома, Топалов с женой придумывают различные игры для ребенка. Так и в этот раз, певец превратился в "лошадку", встал на четвереньки, усадил Майкла на спину и начал его катать по квартире.

"Пока всё нравится!)))) Главное - не включать новости и не читать их!", - прокомментировал Топалов.

Поклонники пришли в неописуемый восторг, оставив многочисленные отклики:

"Хорошенький мальчишка и родители супер, счастья вам на долгие годы🤗"

"Как это мило ❤️"

"Это точно, уже психоз начинается от этих новостей 😢"

"Пухляш хорошенький 🎉"

"Влад, ты молодец интересная игра. Хорошего, дня удачи Какая, лошадка.🐼"

Ранее мы сообщали, Топалов признался, что хочет быть многодетным отцом и мечтает о трех или даже четырех детях от жены. К слову, Регина с артистом уже обсуждали второй декрет.

"Мне кажется, чем больше детей, тем жизнь богаче, тем мы богаче", – в свою очередь заявила Тодоренко.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе