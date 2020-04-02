Российский режиссер Константин Богомолов, муж телеведущей Ксении Собчак обескуражил архивным видео, которое способно взбудоражить даже каменную стену

Как передает Politeka.net, Богомолов опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм провокационные кадры с супругой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Собчак, видимо, решила устроить горячую фотосессию на пляже (в соблазнительном наряде без нижнего белья) и попросила мужа подержать камеру, а сама расположилась на песке. Но озорник-ветер сделал все по-своему.

Богомолов превратил отснятый кусочек в настоящее искусство, использовав эффект замедления.

Ксении еле-еле удалось удержать воздушное платье рукой, чтобы окончательно не лишиться одежды. Однако, супруг успел запечатлеть самые "острые" моменты.

"А знаешь, все ещё будет)", - подписал ролик муж Собчак.

Поклонники неоднозначно отнеслись к кадрам. Некоторые отметили, что Ксения прямо расцвела, однако нашлись и те, кто все "опошлили". Кроме того, часть пользователей вдруг предположили, что телеведущая беременна.

"Не обманывай себя, вряд ли они у неё вырастут :)"

"Оба видели себя в зеркало? Вы же дефектные."

"Беременяшка😊"

"ждем богомольчика маленького"

"Наконец-то на этой Скрипке начал играть Музыкант-виртуоз! Браво, Константин!"

"Вот это зрелище"

Ранее мы сообщали, в сети активно обсуждают скандал, произошедший между Богомоловым, Собчак и ее матерью сенатором Людмилой Нарусовой. Как пишут РосСМИ, Нарусова разозлилась на дочь из-за того, что та с супругом не смогла подключить ее к прямому эфиру, который они запустили в Инстаграм. В результате женщина на сдержалась и выдала все, что думает об умственных способностях своей дочери и ее мужа.

«Да что ж вы такие тупые, что не можете меня к эфиру подключить! Это потому, что вы пьяные! На столе бутылка стоит – молодцы, дожили! Лучше Платона мне покажите!», - возмутилась мать ведущей.

Напомним, Собчак посветила неприличным декольте перед Богомоловым и заговорила о разводе.

Также Politeka писала, что беременная Ксения Собчак запихивается устрицами, пока Виторган молит о финансовой помощи.