Знаменитая украинская певица Анна Седокова похвасталась певыми кадрами с нового эфира собственного шоу "Квартира 69"

Не так давно Анна заявила, что создает программу для собственного шоу, о котором мечтала многие годы. Несколько часов назад певица решила представить небольшой отрывок из интервью, отснятого в рамках шоу, но нарвалась на серьезную критику в сети, пишет Рoliteka.net.

В этот раз звезда решила рассказать подробности своего первого интервью и удивить стильным образом – короткий топ, едва прикрывающий грудь артистки не остался незамеченным поклонниками. Также пользователи не сдержали и весьма жестких слов в адрес Анны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Все🔥🔥🔥 Мы в сети !!! Наше шоу #КВАРТИРА69 в #Youtube и я пишу эти строки и не верю, что это произошло 😭😭 Первый выпуск с прекрасной @klavacoca и я благодарна ей за то, что впервые Клава рассказала мне о своих отношениях сейчас и о том, какой крутой у неё сейчас парень и насколько красиво он ухаживал. Приготовьте носовые платочки. первом свидании, которое было... Нет, посмотрите и все узнаёте 🤪 Это была наша мечта»,

Пользователи сети, как и ожидалось, в стороне не остались:

«Пародия на ивлейчика)» Анна, слишком много вас и мало гостя. Вы перебиваете. Хотя интервьюер должен давать договорить гостю, не хамить. Картинка очень красивая. Та же ситуация, что и в шоу «хочу к Меладзе», когда вы пели с девушками совместно песню «стоп». Вы королева, а все остальные за вами)», «Смотрела в перемотке...не интересно.недавно смотрела с Клавой у Алены блин.ничего нового. Посмотрела полностью шоу понравилось очень 👍но Аня пожалуйста говорила о себе по меньше, замолчите и не ПЕРЕБИВАЙТЕ гостей 🙏», - отмечают фанаты.

Ранее мы сообщали, Седокова очаровала публику видом в худи оверсайз розового цвета. Звезда делала селфи, стоя у зеркала, натянув на голову капюшон. Несмотря на улыбку, многие отметили, что у певицы уставший взгляд и внешний вид в целом. В подписи к фото выяснилось, чем Аня расстроена.

"Я знаю, что я вам, наверное, уже надоела своей одеждой, но в последнюю неделю мы малый бизнес, да и наверное бизнес, находимся в полном ауте. Огромные компании, с большими оборотами, увольняют своих сотрудников, а для меня самое ценное - это мои коллеги, моя удивительная команда", - поделилась Седокова переживаниями по поводу своего бренда и карантина.

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