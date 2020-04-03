Украинский певец Владимир Дантес, муж солистки группы «Время и Стекло» Нади Дорофеевой удивил сеть неожиданным заявлением

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм артист решил рассказать о намерении "отдаться" малому и среднему бизнесу, чтобы помочь с их продвижением. По мнению Владимира, сейчас тяжелые времена и поддержать начинающих бизнесменов в условиях карантина очень важно, пишет Politeka.

Прежде чем рассказать о намерении помочь и создать новый проект, Владимир напомнил о своем прошлом, отметив, что ранее он был помощником столяра, МС в клубе, пел в церкви и хоре мальчиков при оперном театре, собирал яблоки, работал барменом, официантом, продавцом в магазине, устанавливал видеоохранные системы наблюдения и роллеты, а также преподавал вокал. Теперь же он известен как певец и может помочь другим:

«Отдамся малому и среднему! Я понимаю, во время кризиса страдают все, но больше всего малый и средний бизнес. Поэтому хочу поддержать таких же ребят, как и я.

Ребят, которые открыли свое первое дело и в период карантина могут понести критические убытки.⠀

Я хочу отдать один свой пост и сториз в Instagram для того, чтобы раз в две недели бесплатно прорекламировать твой бизнес. На протяжении несколько следующих я хочу помочь малому и среднему бизнесу в Украине», – заявил Владимир в новом посту в Инстаграм.

Ранее Владимир рассказал украинцам, как не поссориться со своей половинкой во время самоизоляции. Забавное видео он опубликовал у себя в Youtube, а анонсом поделился в Инстаграме. В ролике под названием «Как не развестись на карантине» он в шуточной форме рассказал, что нужно делать, чтобы сохранить семью.

«Из-за карантина в Китае увеличилось число разводов. Я, как муж с опытом, расскажу КАК НЕ РАЗВЕСТИСЬ НА КАРАНТИНЕ!», - отметил Дантес у себя на странице.

Поклонникам очень понравился ролик Дантеса. За день его видео собрало 108 тысяч просмотров.

«Дай Бог мне для начала парня найти. Если он ещё и готовит, то всё, он не убежит», «Если есть первый урок значит будет и второй, но зная Дантеса )) он будет через 10 лет», «Молодцы!!! Важную тему затронули!!! Давайте серию выпусков...типо видео уроков "как не развестись в условиях карантина" с юмором как вы можете», - пишут пользователи сети.

Напомним, что рядом с Дорофеевой оказался другой после распада «Время и стекло»

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