Поэт-песенник Михаил Шабров, который писал множество песен для Софии Ротару, рассказал о дружбе с российской исполнительницей Аллой Пугачевой

В интервью российским СМИ он отметил, что раньше Пугачева была совсем другим человеком. 75-летний автор признался, что раньше они с примадонной дружили и общались в одной компании. Шабров рассказал, что Пугачева играла в карты с Ильей Резником на деньги, а выигрыш он забирал себе, так как не знал правил игры. Шабров был настолько близок к артистке, что даже присутствовал на похоронах ее матери.

«Раньше мы дружили. Я знал и ее маму Зинаиду Архиповну, даже провожал в последний путь. Бывал у них в крохотной квартирке на улице Скрябина. Тогда Алла была другая», - рассказал он.

По словам Шаброва, последние четверть века они с певицей не общаются, хотя никаких ссор между ними не было.

«Просто мне не понравилось ее новое окружение, которое Алле в рот смотрело, лебезило и чуть ли не ручки барыне целовало. Плюс у нее появилась высокомерность. Для меня это фальшивость, я четко на такое реагирую», - признался он.

Отметим, что Михаил Шабров известен как автор песен «Лаванда», «Луна, луна» и «Хуторянка». Он писал песни для Софии Ротару, Ирины Понаровской, Михаила Боярского и других.

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