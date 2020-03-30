Відома співачка Еріка Герцег показала новий образ в Instagram
На фото Еріка позує, швидше за все, в чорній кофті і штанях. Вона лежить на ліжку або чомусь подібному. Поруч можна побачити пульт. Образ Герцег доповнила намальованими очками і носиком, а навколо можна побачити сердечка і малюнок будиночка в сердечку. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під публікацією. Все через те, що Еріка опублікувала знімок в сторіс Instagram, де такої функції немає.
Раніше ми повідомляли, відома співачка Еріка Герцег, солістка групи "ВІА Гра", показала нове фото в Instagram.
На фото Еріка позує в чорному топі і штанях. Волосся в цей раз у неї були зібрані у хвіст, швидше за все. Герцег лежала і дивилася прямо в камеру, поки робила селфи.
Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів.
Повідомлялося, що солістка групи "ВІА Гра" Еріка Герцег, яку називають коханкою продюсера Костянтина Меладзе, блиснула ідеальним тілом в блискучому вбранні.
Топ з глибоким декольте тримався на грудях Еріки і привертав увагу своїм блиском.
На талії співачки красувалася одяг, схожий на спідницю. Вона ідеально села на пишних стегнах дівчата.
Завершували образ Герцег прикраси у вигляді чокера і сережок. Волосся Еріка забрала у хвіст.
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