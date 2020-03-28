Відома співачка Еріка Герцег, солістка групи "ВІА Гра", показала нове фото в Instagram
На фото Еріка позує в чорному топі і штанях. Волосся в цей раз у неї були зібрані у хвіст, швидше за все. Герцег лежала і дивилася прямо в камеру, поки робила селфи. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
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"Красуня", "Просто вогонь", "Ви записали нову пісню з дівчатками?", "Шикарний аромат", "Кічі, давайте прямий ефір, ми скучили", "Эричка як красиво", "Любимо Кічі", "Ангел спустився з небес", "Красуня, як завжди".
Раніше ми повідомляли, що головна блондинка нинішнього складу ВІА Гри Еріка Герцег не втомлюється демонструвати ідеальну фігуру передплатникам.
Так, красуня опублікувала в Instagram селфи, зроблене в примірювальній в московському Гумі.
В кадрі Еріка в оригінальному боді, корсеті і темно-синіх гольфах з візерунком. Дівчина сидить, закинувши ногу на ногу. «Love 🖤», – коротко підписала знімок артистка.
В коментарях фанати співачки не пошкодували слів і emoji, щоб висловити своє захоплення зовнішнім виглядом зірки. Проте знайшлися і ті, хто не втримався і дорікнув Еріку зайвої худорби.
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