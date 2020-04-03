Российская актриса Кристина Асмус дала интервью youtube-проекту, в котором откровенно рассказала о многих аспектах своей жизни

Интервью появилось на youtube-канале PEOPLETALK TV, передает Politeka. Во время передачи актриса рассказывала про съемки в скандальном фильме «Текст», отношения с мужем Гариком Харламовым и различные проекты, в которых она принимает участие.

Отметим, что в комментариях под видео довольно прохладно отреагировали на интервью с Асмус. Зрители отметили, что актриса ведет себя неуверенно и даже заподозрили у нее нервные расстройства.

«На её интервью можно строить лекции о "психоневрологических расстройствах знаменитостей" для студентов меда», «В жизни она почти не отличается от Вари Черноус из "Интернов", в сериале она была замороченная и бесячая. В этом интервью точно такая же», «Такое ощущение что у неё срыв нервный будет прям вот вот», - откликнулись люди.

Интересно, что в процессе интервью зашел разговор о дружеских отношениях между Асмус и блогером Давой, который является женихом Ольги Бузовой. Кристина рассказала, что очень подружилась с ним на съемках клипа, но в тот момент не знала, что он встречается с Бузовой. Уже позже Асмус узнала про их пару и написала певице сообщение.

«Оно было очень эмоциональное, я там разревелась. Что я очень рада, что Дава очень хороший. Он правда какой-то невероятно хороший человек. Он супер деликатный, супер внимательный», - призналась актриса.

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