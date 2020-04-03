Російська актриса Христина Асмус піддалася цькуванню в мережі після нового інтерв'ю

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

«Після того, як вчора виклали моє інтерв'ю на YouTube, понеслаааась)))) І купу діагнозів мені видали, і плаття не так сидить і всілякі компліменти у вигляді анорексичне чмо, страшна…», - написала Асмус.

За словами актриси, їй в особисті повідомлення стали писати телефони психологів, до яких вона може звернутися. Асмус подякувала всім за увагу, натякнувши, що таких порад не потребує.

«Моє істеричне відверте інтерв'ю можна подивитися... Велком! Саме твого коммента там і не вистачає))», - заявила зірка.

За день під постом актриси залишили понад 130 тисяч коментарів. Шанувальники активно підтримують зірку.

«Незрівнянний лук», «Я подивився інтерв'ю, мені сподобалося!! Все чітко», «Ви дуже талановита і красива жінка», «Всім добра один до одного», «Крістін, ти класна і не слухай нікого», «Крістін невротічка це точно, навіть те що поклала подушку на коліна це вже один з пунктів», «Не розумію, чому «Текст» так спокою нікому не дає. Нарешті подивилися з чоловіком цей фільм, і були здивовані несподівано, який класний фільм», «Пфффф!.. хто б сумнівався. Ти хейтерам вчора таку кістку кинула. Як вони не подавилися тільки», «Та в ж**у всіх! Ти красуня і успішна! Решта в пекло!», - пишуть користувачі мережі.

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