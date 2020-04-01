Популярна російська актриса Христина Асмус розлютилася на шанувальників, які розкритикували її останнє інтерв'ю

Гнівну тираду вона написала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Свій пост вона супроводила вальяжною фотографією на кріслі.

«Твою матір! Після того, як вчора виклали моє інтерв'ю на YouTube, понеслаааась)))) І купу діагнозів мені видали, і плаття не так сидить і всілякі компліменти у вигляді анорексичное чмо, страшна, тяжка, шкурасмус, тупа, невротічка, кокаїнова, грохнута, лікуватися треба і т. д», - пожалілася зірка.

Актриса зазначила, що такому самому цькуванню вона піддавалася після виходу скандального фільму «Текст», де вона зіграла у відвертій еротичній сцені. За словами Асмус, її директ просто вибухнув від порад «психологів»-доброзичливців.

За півгодини пост актриси зібрав понад 30 тисяч лайків. Її підтримали Анна Семенович, Тарзан і Максим Віторган, яких теж часто цькують у мережі. В коментарях шанувальники актриси в основному підтримували зірку.

«Є відчуття, що люди дичавіють на карантині», «А мені сподобалося інтерв'ю:) і стрижка:)», «Вам же все одно, на думку оточуючих», «Кріс, ти прекрасна!!! Не звертай уваги, всі заздрісники!))Шикарна дівчина!!!», «Нормальне інтерв`ю», «Да пішли вони всі! Починай блокувати потихеньку. Як Гарік робив у свій час», «З вигляду така тихоня була з мультяшним голоском! Ось що значить в тихому омуті чорти водяться!», - пишуть користувачі мережі.

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