31-річна російська актриса Христина Асмус дала відверте інтерв'ю, в якому чесно розповіла про свої почуття

Анонс з вдячністю вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka. У міні-ролику Христина сидить у розкішному червоному платті і розповідає журналістці про те, скільки артисток хотіло зіграти в нещасливому для неї фільмі «Текст».

«Насправді я в шоці!! Мені стільки в День народження не писали, скільки після виходу інтерв'ю. Спасибі вам величезне за зворотній зв'язок!! За мільйон особистих історій, переживань, за чудові коментарі, повідомлення, емоції, сотні сторіс і віртуальні обнімашки», - написала Асмус.

Зазначимо, що днем раніше Асмус опублікувала гнівну тираду, в якій розкритикувала людей, які обзивали її після виходу інтерв'ю. Актриса не добирала виразів і навіть використовувала у своїй промові матюки.

В цей раз пост Асмус був набагато добрішим.

«Ви прекрасні. Я з задоволенням переглянула ефір, спасибі за одкровення. Ви неймовірна», «Ти найкраща і неймовірна. Їж на карантині більше», «Ти прекрасна», «Крістін, чесно, не розумію хто пише таку ахінею на вашу адресу, не слухайте їх! Ви прекрасна! Ви молодець!», - пишуть користувачі мережі під свіжим анонсом.

Додамо, що для інтерв'ю Христина вибрала яскраве червоне плаття, в якому оголилися її стрункі ніжки - головна гордість актриси.

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