31-річна російська актриса Христина Асмус дала відверте інтерв'ю, в якому чесно розповіла про свої почуття

Анонс з вдячністю вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka. У міні-ролику Христина сидить у розкішному червоному платті і розповідає журналістці про те, скільки артисток хотіло зіграти в нещасливому для неї фільмі «Текст».

«Насправді я в шоці!! Мені стільки в День народження не писали, скільки після виходу інтерв'ю. Спасибі вам величезне за зворотній зв'язок!! За мільйон особистих історій, переживань, за чудові коментарі, повідомлення, емоції, сотні сторіс і віртуальні обнімашки», - написала Асмус.

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Зазначимо, що днем раніше Асмус опублікувала гнівну тираду, в якій розкритикувала людей, які обзивали її після виходу інтерв'ю. Актриса не добирала виразів і навіть використовувала у своїй промові матюки.

В цей раз пост Асмус був набагато добрішим.

«Ви прекрасні. Я з задоволенням переглянула ефір, спасибі за одкровення. Ви неймовірна», «Ти найкраща і неймовірна. Їж на карантині більше», «Ти прекрасна», «Крістін, чесно, не розумію хто пише таку ахінею на вашу адресу, не слухайте їх! Ви прекрасна! Ви молодець!», - пишуть користувачі мережі під свіжим анонсом.

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На самом деле я в шоке!! Мне столько в День рождения не писали, сколько после выхода интервью 🤪 Спасибо вам громаднейшее за обратную связь!! 👐🏻 За миллион личных историй, переживаний, за прекрасные комментарии, сообщения, эмоции, сотни сторис и виртуальные обнимашки 💋 Несколько женщин возраста моих родителей написали очень трогательные письма. Мне прям таааак тепло сейчас ☺️ Вё-тки, буду иногда соглашаться давать интервью. Надо же и хейтеров тоже баловать 🤪 А то им так тяжко живётся )))) 🖖🏻 ❗️Ссылка на моё честнейшее видеоинтервью в сторис и в шапке профиля!! 💣💥☝🏻 Также хочу поблагодарить своих друзей - команду @peopletalkru и @peopletalktv ❣️ И лично @lauradjaga @hoodyakov @rina.trachuk @gdeyozh @okoxana @alexeygorbatyuk @eterya @ramamustav @flea_view - невероятно красивых, талантливых и нахрен сумасшедших людей!!!!!!! 🔥👏🏻

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Додамо, що для інтерв'ю Христина вибрала яскраве червоне плаття, в якому оголилися її стрункі ніжки - головна гордість актриси.

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