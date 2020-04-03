Жена российского комика и певца Александара Реввы (Артура Пирожкова), 37-летняя Анжелика Ревва, показала дочь

Сейчас во многих странах введен карантин, одним из требований является самоизоляция, передает Politeka.net.

В школах отменили занятия, из-за чего детям приходится учиться в режиме онлайн. Пополнять знания таким способом решила и дочь Реввы, Амели.

Анжелика опубликовала видео, на котором ребенок учит английский язык. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). Девочка сделала длинный хвост и свитер в оленях.

"Как обстоят дела с вашим online обучением, дорогие мои? Интересно все! Пишите, как вы справляетесь? Интересные вспомогательные курсы, книги, занятия, которые помогают в развитии детей дома. Столько ресурсов бесплатных сейчас, за что низкий поклон всем, кто открыл свои объятия для облегчения ситуации...", - написала Анжелика.

За час пост собрал более 12 тысяч просмотров.

"Кнопочка умненькая )", "Какая умничка👍, так внимательно слушает!!🤗", "Такая серьёзная! Молодец! Умница! 😍 Мне лично нравится онлайн обучение,ребенок ответственно относится,до обеда он занят! Это лучше,чем вообще ничего...", "Спасибо большое за наводку! Будем смотреть!", "И у нас всё тоже самое с 8 утра до 5 вечера, в онлайн с профессорами) работают))", "О, какое хорошее произношение у учителя. Профи! 🌸", "Какая серьёзная мадам🤗", "Нам школа все организовала. Учимся с утра до вечера )", "Очень серьезная ученица👸Молодец", - написли пользователи сети.

Напомним, Амели Ревва умилила публику выходкой.

На ролике шестилетняя девочка стояла возле моря в спортивных штанах и толстовке.

Девочка имитировала пение оперных певцов, после чего повернулась к маме со словами: «Мам, кошка в шоке».

Напомним, что младшая дочь Артура Пирожкова поразила взрослой выходкой, мама не сдержалась: "Деловая колбаса!".

Как сообщала Politeka, жена Артура Пирожкова устроила прогулку без белья, пикантные кадры: "Воу, полегче".

Также Politeka писала, что горячая жена Артура Пирожкова засветила лишнее в крохотном топе: «заводит с полуоборота».