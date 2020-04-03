Жена российского комика и певца Александара Реввы (Артура Пирожкова), 37-летняя Анжелика Ревва, показала дочь 

Сейчас во многих странах введен карантин, одним из требований является самоизоляция, передает Politeka.net

В школах отменили занятия, из-за чего детям приходится учиться в режиме онлайн. Пополнять знания таким способом решила и дочь Реввы, Амели. 

Анжелика опубликовала видео, на котором ребенок учит английский язык. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). Девочка сделала длинный хвост и свитер в оленях. 

"Как обстоят дела с вашим online обучением, дорогие мои? Интересно все! Пишите, как вы справляетесь? Интересные вспомогательные курсы, книги, занятия, которые помогают в развитии детей дома. Столько ресурсов бесплатных сейчас, за что низкий поклон всем, кто открыл свои объятия для облегчения ситуации...", - написала Анжелика. 

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За час пост собрал более 12 тысяч просмотров. 

"Кнопочка умненькая )", "Какая умничка👍, так внимательно слушает!!🤗", "Такая серьёзная! Молодец! Умница! 😍 Мне лично нравится онлайн обучение,ребенок ответственно относится,до обеда он занят! Это лучше,чем вообще ничего...", "Спасибо большое за наводку! Будем смотреть!", "И у нас всё тоже самое с 8 утра до 5 вечера, в онлайн с профессорами) работают))", "О, какое хорошее произношение у учителя. Профи! 🌸", "Какая серьёзная мадам🤗", "Нам школа все организовала. Учимся с утра до вечера )", "Очень серьезная ученица👸Молодец", - написли пользователи сети.

Напомним, Амели Ревва умилила публику выходкой. 

На ролике шестилетняя девочка стояла возле моря в спортивных штанах и толстовке.

Девочка имитировала пение оперных певцов, после чего повернулась к маме со словами: «Мам, кошка в шоке».

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Как обстоят дела с вашим online обучением, дорогие мои? Интересно всё! Пишите, как вы справляетесь? Интересные вспомогательные курсы, книги, занятия, которые помогают в развитии детей дома. Столько ресурсов бесплатных сейчас, за что низкий поклон всем, кто открыл свои объятия для облегчения ситуации.. это для многих глоток воздуха..со мной, например, поделились ссылкой, что цирк Du Soleil будет вести трансляцию сегодня, а это очень много положительных и красивых эмоций!!! Вместе мы сила!!! Никаких страхов!!! Никаких отрицательных эмоций!! Улыбайтесь и говорите друг другу слова любви!!! Запомните, все будет ХОРОШО!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #оставайтесьдома 🙏🏼

A post shared by A N G E L I K A R E V V A (@angelikarevva) on

Напомним, что младшая дочь Артура Пирожкова поразила взрослой выходкой, мама не сдержалась: "Деловая колбаса!".

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