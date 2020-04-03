Пластический хирург, бывший муж звезды из группы "Неангелы" Славы Каминской, Эдгар, начал новые отношения

Известно, что Слава и Эдгар официально развелись в июле прошлого года. Сейчас пластический хирург состоит в других отношениях с директором Жана Грицфельдта Ольгой Богатой.

Недавно в интервью каналу "Украина" новая возлюбленная Эдгара Каминского рассказала, как начинались отношения, пишет kp.ua.

По словам девушки, знакомство произошло на одном из светских мероприятий в компании общих друзей. Уже на следующий день Ольга и Эдгар с друзьями пошли в кино. Как отметила Богатая, решение пойти в кинотеатр было принято спонтанно. Именно там между новыми знакомыми вспыхнула искра.

Также Ольга рассказала подробнее о том, чем занимается.

Работая директором Жана Грицфельдта, а также являясь совладелицей бренда, она руководит большими проектами, в том числе марафоном, посвященному детской благотворительности. Как отметила Богатая заняться подобным делом ее вдохновил сын. Таким образом, планируется помочь деткам-инвалидам.

Ранее мы писали,что Эдгар Каминский утверждает - он стал инициатором разрыва отношений со Славой Каминской. По его словам, девушка была жутко ревнивой, а также его не устраивало, что якобы она слишком увлекалась пластическими операциями.

Слава Каминская сообщила, что причиной расставания стало вмешательство родителей в их личную жизнь.

Напомним, Ольга Богатая рассказала, что первый шаг в отношениях сделал именно хирург.

По словам женщины, Каминский всегда поступал, как настоящий и достойный мужчина. Бывший муж Славы, завоевывал сердце Ольги и делал все, чтобы отношения развивались.

Напомним, Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом

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