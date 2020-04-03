Российский певец Сергей Лазарев удивил поклонников странным решением

Поздно вечером на своей странице в Инстаграм он опубликовал черно-белый снимок, передает Politeka. На фото грустный Лазарев смотрит вверх, стоя на черном фоне. Подпись к фото певец не оставил, поставив только сердечко.

Но поклонники Лазарева сразу же обратили внимание на то, что певец открыл комментарии, которые он держал закрытыми с начала 2020 года. Тогда он заявил, что ему надоели ссоры в комментариях и злые подписи хейтеров. Кроме этого, артист отписался от всех своих друзей, чтобы проводить больше времени в реальной жизни. Он рассказал, что Инстаграм забирал у него очень много времени.

За день новый пост артиста собрал почти 95 тысяч лайков. Не сдержалась его коллега по сцене, певица Лолита и тоже поставила лайк певцу. Поклонники в восторге от того, что наконец-то могут оставлять комментарии.

«Комментарии открыты, боже боже, это ли не чудо?», «Господи, а давно комментарии открыл??», «Ну наконец то», «Какой невероятный. Шикарное фото», «Такой красивый, с ума сойти можно», «Очень красивый, просто невероятный», «Берегите себя», «Однако глубоко», «Самый самый», «Вы грандиозный», - пишут пользователи сети.

Кстати, Сергею Лазареву долгое время приписывали роман с певицей Ани Лорак.

Напомним, что Сергей Лазарев опозорился прямо на сцене, кадры конфуза облетели сеть: концерт пошел не по плану.

Как сообщала Politeka, Сергей Лазарев покорил домашним видео и показал свое главное богатство: «Такие большие!».

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