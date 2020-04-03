Известная украинская танцовщица и участница шоу «Танці з зірками» Илона Гвоздева обладает прекрасной фигурой и не может упустить момента, чтобы ею не похвастаться

На одном из последних снимков Илона предстала в сценическом образе, в котором танцевала в одном из выпусков шоу, пишет Politeka.net.

Нярд был откровенным и Илона выглядела в нем очень горячо и показала, чем соблазняет мужчин. Тонкая телесная ткань, сверху которой была сеточка с блестками создавала впечатление, что Гвоздева практически обнажена.

При этом спинка красотки действительно была голой. На ней лишь заметны - тонкие бретельки платья. Низ наряда обрамлен бахромой, в время движения он выглядит очень эффектно.

Впереди выделены грудь Илоны благодаря указанной ткани и зеленым полоскам на ней.

Простая прическа и легкий макияж - завершили образ хореографа.

В посте звезда написала, что очень счастлива танцевать вместе со своими подписчиками. Стоит отметить, что Гвоздева устраивает уроки в режиме онлайн.

"Мы все переживем, перетанцуем и настанет тот день, когда мы сможем обнять своих близких, друзей и радоваться вновь полноценной жизни. Зато представьте только, как мы с вами все будем вспоминать этот «карантин», смеяться над историями и все будем другими,как будто прошли «перезагрузку» Всем желаю 36,6С, позитива,больше улыбок и витамина D", - написала Илона.

За три часа пост собрал почти 5000 комментариев и много лайков.

"Красотка", "Потрясающая девушка👍😍😍", "Илоонка, ты такая крутая 🔥...", "Красивая 👌👌Как статуэтка 👌👌", "Неотразимая🔥", "Спасибо за хорошее настроение!!!", "Такая красивааая!👍", "Ну ничего себе фото! Супер!!!", "Ух ты какая горячая🔥🔥🔥", "Секси!", - написали пользователи сети.

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