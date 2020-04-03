Звезда Квартала 95 Евгений Кошевой рассказал, как проводит карантин

В самоизоляции актер проводит много времени с детьми, передает пресс-служба Квартала.

«Мы накупили много настольных игр и пытаемся их как-то осваивать. Из любимых игр – Дженга (когда нужно построить башню из деревянных брусков, вынимая детали с нижних «этажей» и докладывая их наверх. – Ред.). Она универсальная, подходит для детей любого возраста, то есть, как для младшей Серафимы, так и для Вари», - рассказал он.

Также Кошевой отметил, что на карантине его старшая дочь продолжает учиться удаленно

«Помощи пока моей не просит, говорит, что все сама. Я ей доверяю, но она понимает, что все это до поры, до времени. То есть, если потом окажется, что она «сачкует», будет хуже, чем сейчас прийти и обратиться за помощью», - говорит шоу-мен.

Кошевой отметил, что в сложившейся ситуации его семью не поддается панике и старается во всем находить хорошее. К томе же, у них есть есть возможность выйти на свежий воздух, поскольку живут за городом.

«А вообще, слава богу, у нас есть возможность выйти во двор, потому что мы живем за городом. Понятное дело, что наша семья никогда раньше не проводила столько времени дома вместе, поэтому стараемся находить во всем позитивные моменты. Мы - не паникеры», - рассказал Кошевой.

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