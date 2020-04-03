Известная певица Тина Кароль показала, как продолжает каждый день худеть во время карантина

В этот раз певице удалось удивить во время очередной тренировки. На своей странице в социальной сети Инстаграм артистка представила серию новых фото и видео, на которых позировала в новом спортивном костюме и тренировалась не глядя в объектив, сообщает Politeka.

Так, в этот раз в разделе Стори певица появилась в пустом спортзале с небрежно уложенными волосами по бокам и в обычных лосинах болотного оттенка, а также светло-сером топе на лямках.

Артистка в этот раз показала, как тренируется с мячом, как прыгает на скакалке и представиа несколько упражнений, которые выполняет интеревально - в перерывах между выполнением планки, скручиваний и упражнений на бедра.

До этого мы писали о том, что Тина Кароль примерила на себя стильный лавандовый наряд, составив конкуренцию Вере Брежневой.

Лучшие кадры Тины с последних съемок появляются на официальном фан-аккаунте Тины. В этот раз поклонники представили наряд звезды, который также надевала и Вера Брежнева. Фанаты предложили сравнить два образа артисток и выбрать лучший.

Певицы позировали в лавандовом наряде длинной в пол, полностью расшитом пайетками и украшенное черными полосами на зоне декольте и без бретелей. При этом волосы звезд распущены, а на лицах яркий макияж.

Напомним, Кароль появилась с Брежневой в одинаковых платьях: сразу видно, кто здесь проиграл.

Как сообщала Politeka, Кароль показала, как добиться идеальных форм тренировками: будет худее Лободы.

Также Politeka писала, что Кароль закружила Балана в соблазнительном танце, тот не удержался: "Теряем парня, поплыл...".