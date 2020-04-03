Украинская певица Джамала порадовала поклонников хорошей новостью о Евровидении-2020

На своей странице в Инстаграм звезда сообщила, что примет участие в песенном конкурсе этого года, передает Politeka. По ее словам, несмотря на карантин, Евровидение состоится.

«Начиная с этой пятницы, на официальном YouTube-канале Евровидение будут проходить онлайн-выступления всех участников, которые должны были выступать в 2020-м, и победителей предыдущих конкурсов!», - рассказала Джамала.

Она добавила, что организаторы конкурса придумали еще одну фишку – победителям предложили спеть одну из песен-победителей Евровидения. Сама артистка будет выступать 10 апреля. Она исполнит свою победную песню «1944», а вот вторую песню предложила выбрать поклонникам.

«Я составила шорт-лист из 4 песен, а решающий выбор за вами! Вот мои варианты: Euphoria, Heroes, Amar Pelos Dois и Arcade», - написала Джамала, призвав поклонников голосовать.

Свой пост Джамала сопроводила фотографией со своей главной гордостью - кубком Евровидения. Выглядит певица превосходно, беременность ей к лицу. За полдня пост певицы собрал более 15 тысяч лайков.

«Мы очень рады это слышать. Я лично за Amar Pelos Dois. Очень хочу от Вас услышать именно эту песню», «Я невероятно рада. Хочу услышать в вашем исполнении Arcade», «С удовольствием бы послушала Эйфорию. Мне кажется, что будет очень эффектное исполнение», «Все песни очень красивы по своему, но я за Amar Pelos Dois», "Euphoria! Это будет божественно!", - пишут пользователи сети.

Напомним, что беременная Джамала удивила образом в балахоне с ошейником: «Вау! Какая красотка!».

Как сообщала Politeka, Джамала не удержалась и показала, как выглядела до славы и денег, редкие кадры: "Гордость Украины!".

Также Politeka писала, что Джамала устроила пикантные развлечения прямо дома, Дорофеева поддержала: «Очень хотелось…».