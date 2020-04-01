Джамала, яка незабаром вдруге стане мамою, поділилася з шанувальниками підбіркою фільмів, які вона радить подивитися

Пост з рекомендацією вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Корисну інформацію вона супроводила фотографією, на якій стоїть в широкому платті, яке більше схоже на балахон, а також чокері-нашийнику. Співачка широко посміхається і світитися від щастя.

«Вже говорила, що особливе місце в моїх уподобаннях належить фільмам, які засновані на реальних подіях. В принципі, як і в музиці. Based on true story - те, що може мене відразу зачепити. У сьогоднішній добірці наступні картини: Банкір, Втеча з Преторії; Просто помилувати», - розповіла Джамала.

Вона додала, що у всіх цих фільмах загальна тематика - толерантність, расизм в суспільстві і справедливість.

За годину пост співачки зібрав понад 5,6 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від рекомендацій Джамали та її зовнішнього вигляду.

«Вау! Яка красуня! Бережіть себе», «Можу слухати, як ти розповідаєш про фільми та серіали, вічність», «Тільки недавно з чоловіком вирішили, що самі класні фільми основані на реальних подіях», - пишуть користувачі мережі.⠀

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